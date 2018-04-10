Kia Soul

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 67 тыс. км

Цена: 624 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-14-73

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Все элементы кузова в заводском ЛКП.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Kia Soul

Kia Soul

Подержанная, пробег 135 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

680 тыс. руб.

Kia Soul

Подержанная, пробег 41,306 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

820 тыс. руб.

Kia Soul

Подержанная, пробег 103,668 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

425 тыс. руб.

Авто, похожие на Kia Soul

Nissan Juke

Подержанная, пробег 41,1 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

673 тыс. руб.

Nissan Juke

Подержанная, пробег 44,77 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

746 тыс. руб.

Kia Soul

Подержанная, пробег 135 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

680 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале