Kia Soul Дата публикации: 27.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 39 тыс. км Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Продаю KIA PS (Sool) 2015 г. в, дизель, АКПП, 1600 см 3, 128 л. с, пробег 39000 км, состояние идеальное, на гарантии до 2020 года, все документы оригинал, документы с чеками с автосалона, куплена за наличку, не билась и не подкрашивалась, сигнализация с автозапуском и турботаймером, одеты чехлы под ними новые сиденья, подогрев передних и задних сидений, кондиционер, мультируль, USB, AUX, литьё R17 и т. д. Все вопросы по телефону.