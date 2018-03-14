Kia Soul
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 39 тыс. км
Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Продаю KIA PS (Sool) 2015 г. в, дизель, АКПП, 1600 см 3, 128 л. с, пробег 39000 км, состояние идеальное, на гарантии до 2020 года, все документы оригинал, документы с чеками с автосалона, куплена за наличку, не билась и не подкрашивалась, сигнализация с автозапуском и турботаймером, одеты чехлы под ними новые сиденья, подогрев передних и задних сидений, кондиционер, мультируль, USB, AUX, литьё R17 и т. д. Все вопросы по телефону.
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