Kia Soul

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 39 тыс. км

Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Продаю KIA PS (Sool) 2015 г. в, дизель, АКПП, 1600 см 3, 128 л. с, пробег 39000 км, состояние идеальное, на гарантии до 2020 года, все документы оригинал, документы с чеками с автосалона, куплена за наличку, не билась и не подкрашивалась, сигнализация с автозапуском и турботаймером, одеты чехлы под ними новые сиденья, подогрев передних и задних сидений, кондиционер, мультируль, USB, AUX, литьё R17 и т. д. Все вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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