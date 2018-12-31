Kia Sorento
Характеристики
Состояние: новая
Год выпуска: 2018
Пробег: 4,3 тыс. км
Цена: 1850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый металлик
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: сергей
Телефон:
Описание
Состояние нового автомобиля. Максимальная комплектация "престиж". Гарантия до 2024г. Асого. Каска. Торг
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