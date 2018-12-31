Kia Sorento

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: новая

Год выпуска: 2018

Пробег: 4,3 тыс. км

Цена: 1850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: сергей

Телефон:

Описание

Состояние нового автомобиля. Максимальная комплектация "престиж". Гарантия до 2024г. Асого. Каска. Торг

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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