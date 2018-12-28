Kia Sorento

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кроссовер

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодарский, Краснодарский край

Имя: Юрий

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Отличное состояние. Подогрев сидений и зеркал, противотуманные фары, музыка, климат контроль и много других приятных мелочей. ГРМ поменял , вложений не требует. Документы в полном порядке. Салон чистый. Кузов ровный. Рассмотрю варианты обмена на микроавтобус. Торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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