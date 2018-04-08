Kia Sorento

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 103,251 тыс. км

Цена: 980 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородСочи, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (862) 279-20-38

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Kia Sorento

Kia Sorento

Подержанная, пробег 58,25 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1800 тыс. руб.

Kia Sorento

Подержанная, пробег 169 тыс. км.
Краснодарский край, Кущевская

1050 тыс. руб.

Kia Sorento

Подержанная, пробег 110,781 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

725 тыс. руб.

Авто, похожие на Kia Sorento

Mitsubishi ASX

Подержанная, пробег 116,507 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

825 тыс. руб.

Skoda Yeti

Подержанная, пробег 26,637 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

790 тыс. руб.

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 99 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

865 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале