Kia Sorento Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 14

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 169 тыс. км Цена: 1050 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Кущевская, Краснодарский край Имя: Михаил Телефон:

Описание

Один, единственный хозяин, куплена новой с автосалона. Предмаксимальная комплектация. Идеальное техническое состояние. Бережная эксплуатация. Обслуживание только у дилера. Честный пробег. Машина не бывает грязной. Салон в идеале, не требует мойки, химчистки и т. д. Два комплекта резины (зима, лето), диски под зимнюю в подарок. Вложений не требует, любые проверки за Ваш счет! Торг есть, звоните, предлагайте свою цену.