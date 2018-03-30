Kia Sorento
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 169 тыс. км
Цена: 1050 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Кущевская, Краснодарский край
Имя: Михаил
Описание
Один, единственный хозяин, куплена новой с автосалона. Предмаксимальная комплектация. Идеальное техническое состояние. Бережная эксплуатация. Обслуживание только у дилера. Честный пробег. Машина не бывает грязной. Салон в идеале, не требует мойки, химчистки и т. д. Два комплекта резины (зима, лето), диски под зимнюю в подарок. Вложений не требует, любые проверки за Ваш счет! Торг есть, звоните, предлагайте свою цену.
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