Kia Sorento

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 169 тыс. км

Цена: 1050 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Кущевская, Краснодарский край

Имя: Михаил

Телефон:

Описание

Один, единственный хозяин, куплена новой с автосалона. Предмаксимальная комплектация. Идеальное техническое состояние. Бережная эксплуатация. Обслуживание только у дилера. Честный пробег. Машина не бывает грязной. Салон в идеале, не требует мойки, химчистки и т. д. Два комплекта резины (зима, лето), диски под зимнюю в подарок. Вложений не требует, любые проверки за Ваш счет! Торг есть, звоните, предлагайте свою цену.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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