Kia Sorento
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 185 тыс. км
Цена: 880 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2199 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
|Город
|Ростов-на-Дону, Ростовская область
|Имя
|Телефон
|+7 (928) 226-35-06
Описание
Машина в отличном состоянии. Новая ходовка.Сделан капитальный ремонт турбины и раздатки на 180000. Салон ухоженый, чистый, ниразу не видел табачного дыма. Заводится с кнопки. Ездила жена, возила детей в школу. Небольшой торг при осмотре. Перекупы просьба не звоните. Обмен не интересует.[td#251271]
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