Kia Sorento

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 185 тыс. км

Цена: 880 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2199 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяТурбодилер
Телефон+7 (928) 226-35-06

Описание

Машина в отличном состоянии. Новая ходовка.Сделан капитальный ремонт турбины и раздатки на 180000. Салон ухоженый, чистый, ниразу не видел табачного дыма. Заводится с кнопки. Ездила жена, возила детей в школу. Небольшой торг при осмотре. Перекупы просьба не звоните. Обмен не интересует.[td#251271]

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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