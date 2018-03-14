Kia Sorento Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 185 тыс. км Цена: 880 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2199 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Серебряный Информация о владельце Город Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя Турбодилер Телефон +7 (928) 226-35-06

Описание

Машина в отличном состоянии. Новая ходовка.Сделан капитальный ремонт турбины и раздатки на 180000. Салон ухоженый, чистый, ниразу не видел табачного дыма. Заводится с кнопки. Ездила жена, возила детей в школу. Небольшой торг при осмотре. Перекупы просьба не звоните. Обмен не интересует.[td#251271]