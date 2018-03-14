Kia Sorento

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 24,5 тыс. км

Цена: 888 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Станислав

Телефон:

Описание

Пробег реальный. ПТС-оригинал. Один хозяин и одна запись в ПТС. Весь целый, в родной краске, без подкрасов и т. д. Стекла родные и целые. Сигнализация с о/с.
Состояние нового автомобиля. Торг аргументированный у капота. Пробег 24584 км.
Любые проверки.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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