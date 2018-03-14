Kia Sorento Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 24,5 тыс. км Цена: 888 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Станислав Телефон:

Описание

Пробег реальный. ПТС-оригинал. Один хозяин и одна запись в ПТС. Весь целый, в родной краске, без подкрасов и т. д. Стекла родные и целые. Сигнализация с о/с.

Состояние нового автомобиля. Торг аргументированный у капота. Пробег 24584 км.

Любые проверки.