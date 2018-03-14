Kia Sorento
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 24,5 тыс. км
Цена: 888 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Станислав
Телефон:
Описание
Пробег реальный. ПТС-оригинал. Один хозяин и одна запись в ПТС. Весь целый, в родной краске, без подкрасов и т. д. Стекла родные и целые. Сигнализация с о/с.
Состояние нового автомобиля. Торг аргументированный у капота. Пробег 24584 км.
Любые проверки.
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