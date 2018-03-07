Kia Sorento

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 280 тыс. км

Цена: 415 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2002 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Геннадий

Телефон:

Описание

Срочно продам. Машина вся в полном порядке. ПТС оригинал, всего два владельца. . Все работает. Кондиционер, работает во всех режимах без нареканий. Кузов для своих лет, в хорошем состоянии. Салон кожаный , ухоженный, чистый. Коробка на отлично. Двигатель сухой, не мытый, подтеков нет. Масло не доливаю. Работает тихо. Подвеска в хорошем состоянии. Подробнее по телефону с 9:00 до 22:00. или пишите сообщения.
Рассмотрю обмены в обе стороны.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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