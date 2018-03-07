Kia Sorento Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 280 тыс. км Цена: 415 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2002 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Геннадий Телефон:

Описание

Срочно продам. Машина вся в полном порядке. ПТС оригинал, всего два владельца. . Все работает. Кондиционер, работает во всех режимах без нареканий. Кузов для своих лет, в хорошем состоянии. Салон кожаный , ухоженный, чистый. Коробка на отлично. Двигатель сухой, не мытый, подтеков нет. Масло не доливаю. Работает тихо. Подвеска в хорошем состоянии. Подробнее по телефону с 9:00 до 22:00. или пишите сообщения.

Рассмотрю обмены в обе стороны.