Kia Sorento
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 280 тыс. км
Цена: 415 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2002 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Геннадий
Описание
Срочно продам. Машина вся в полном порядке. ПТС оригинал, всего два владельца. . Все работает. Кондиционер, работает во всех режимах без нареканий. Кузов для своих лет, в хорошем состоянии. Салон кожаный , ухоженный, чистый. Коробка на отлично. Двигатель сухой, не мытый, подтеков нет. Масло не доливаю. Работает тихо. Подвеска в хорошем состоянии. Подробнее по телефону с 9:00 до 22:00. или пишите сообщения.
Рассмотрю обмены в обе стороны.
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