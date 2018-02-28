Kia Sorento
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Описание
Авто корейской сборки. Двигатель, коробка и ходовая в отличном состоянии. вижок масло не ест, турбина сухая. Кузов ровный без ДТП. Подключаемый полный привод + понижай-ка. Кожаный серый салон в хорошем состоянии. Климат рабочий, есть обогрев заднего стекла и дворников. Два комплекта колёс (новая зима на дисках)
Два комплекта ключей. В ноябре были работы по замене топливной группы, в том числе форсунок. Любая диагностика за ваш счёт. Небольшой торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.