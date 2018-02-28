Kia Sorento

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Авто корейской сборки. Двигатель, коробка и ходовая в отличном состоянии. вижок масло не ест, турбина сухая. Кузов ровный без ДТП. Подключаемый полный привод + понижай-ка. Кожаный серый салон в хорошем состоянии. Климат рабочий, есть обогрев заднего стекла и дворников. Два комплекта колёс (новая зима на дисках)
Два комплекта ключей. В ноябре были работы по замене топливной группы, в том числе форсунок. Любая диагностика за ваш счёт. Небольшой торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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