Kia Sorento Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 200 тыс. км Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Авто корейской сборки. Двигатель, коробка и ходовая в отличном состоянии. вижок масло не ест, турбина сухая. Кузов ровный без ДТП. Подключаемый полный привод + понижай-ка. Кожаный серый салон в хорошем состоянии. Климат рабочий, есть обогрев заднего стекла и дворников. Два комплекта колёс (новая зима на дисках)

Два комплекта ключей. В ноябре были работы по замене топливной группы, в том числе форсунок. Любая диагностика за ваш счёт. Небольшой торг.