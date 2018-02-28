Kia Sorento Дата публикации: 28.02.18 Просмотров объявления: 43 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 118 тыс. км Цена: 530 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3300 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Золотой лист К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В отличном состоянии, надежный двигатель рамный внедорожник, АКПП ходовая на отлично, все работает, полный привод блокировка, сигнализация с автозапуском, аудиосистема, новый аккумулятор, пробег реальный! По ПТС 2007 год, куплен в 2009 году.