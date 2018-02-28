Kia Sorento

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 118 тыс. км

Цена: 530 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Золотой лист

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В отличном состоянии, надежный двигатель рамный внедорожник, АКПП ходовая на отлично, все работает, полный привод блокировка, сигнализация с автозапуском, аудиосистема, новый аккумулятор, пробег реальный! По ПТС 2007 год, куплен в 2009 году.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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