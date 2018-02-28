Kia Sorento
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 118 тыс. км
Цена: 530 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Золотой лист
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
В отличном состоянии, надежный двигатель рамный внедорожник, АКПП ходовая на отлично, все работает, полный привод блокировка, сигнализация с автозапуском, аудиосистема, новый аккумулятор, пробег реальный! По ПТС 2007 год, куплен в 2009 году.
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