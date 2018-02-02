Kia Sorento

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 90 тыс. км

Цена: 1300 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам KIA Sorento. Один хозяин, ПТС оригинал, чеки о покупке из автосалона есть.
Не бита 100%. Цвет очень красивый и богатый (жемчуг), мотор обслужен , 2.2 diesel -197 л. с динамика и тяга отличная. Расход от 5.5 до 8 литров. АКПП обслужена с полной заменой жидкости и фильтра, чеки есть. Раздатка и задний редуктор обслужены. Полный привод работает и обслужен, колеса R-17 c хорошей резиной.
Остальные вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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