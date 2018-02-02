Kia Sorento Дата публикации: 2.02.18 Просмотров объявления: 51 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 90 тыс. км Цена: 1300 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам KIA Sorento. Один хозяин, ПТС оригинал, чеки о покупке из автосалона есть.

Не бита 100%. Цвет очень красивый и богатый (жемчуг), мотор обслужен , 2.2 diesel -197 л. с динамика и тяга отличная. Расход от 5.5 до 8 литров. АКПП обслужена с полной заменой жидкости и фильтра, чеки есть. Раздатка и задний редуктор обслужены. Полный привод работает и обслужен, колеса R-17 c хорошей резиной.

Остальные вопросы по телефону.