Kia Sorento
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 90 тыс. км
Цена: 1300 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам KIA Sorento. Один хозяин, ПТС оригинал, чеки о покупке из автосалона есть.
Не бита 100%. Цвет очень красивый и богатый (жемчуг), мотор обслужен , 2.2 diesel -197 л. с динамика и тяга отличная. Расход от 5.5 до 8 литров. АКПП обслужена с полной заменой жидкости и фильтра, чеки есть. Раздатка и задний редуктор обслужены. Полный привод работает и обслужен, колеса R-17 c хорошей резиной.
Остальные вопросы по телефону.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.