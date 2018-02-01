Kia Sorento

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 65 тыс. км

Цена: 1400 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль сборка Корея, привезен в 2014 году в РФ, я второй владелец с 2014 года ПТС оригинал. Комплектация "Элеганс" много удобных и полезных опций. Цвет "белый жемчуг". Автомобиль собирался для внутреннего рынка, качество сборки очень отличается от Калининградской. Мотор 2.0 ГРМ-цепь, турбодизель, надежный автомат. Работает без нареканий. Обслуживается вовремя, юридический чистый. Более подробно-по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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