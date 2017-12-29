Kia Sorento

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 134,8 тыс. км

Цена: 610 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Эдуард

Телефон:

Описание

Люк. Передние и задние датчики парковки. Салон кожа. Климат контроль. Литые диски
Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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