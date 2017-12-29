Kia Sorento
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 134,8 тыс. км
Цена: 610 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Эдуард
Телефон:
Описание
Люк. Передние и задние датчики парковки. Салон кожа. Климат контроль. Литые диски
Торг.
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