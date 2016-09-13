Kia Rio Дата публикации: 4.03.20 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2018 Пробег: 17 тыс. км Цена: 840 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Гарик Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 3 зоны и больше Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Центральный замок

Описание

Продается автомобиль в идеальном состоянии. По ПТС один хозяин. В ДТП не попадало. Куплен не в кредит. Есть сервисная книжка. Торг уместен