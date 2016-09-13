Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2018

Пробег: 17 тыс. км

Цена: 840 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Гарик

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Центральный замок

Описание

Продается автомобиль в идеальном состоянии. По ПТС один хозяин. В ДТП не попадало. Куплен не в кредит. Есть сервисная книжка. Торг уместен

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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