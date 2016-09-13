Kia Rio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2018
Пробег: 17 тыс. км
Цена: 840 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Гарик
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Центральный замок
Описание
Продается автомобиль в идеальном состоянии. По ПТС один хозяин. В ДТП не попадало. Куплен не в кредит. Есть сервисная книжка. Торг уместен
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