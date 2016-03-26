Авто в отличном состоянии,двигатель заменён,пробег 129000км (реальный),ГБО пропан ,торг.

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка положения руля: две плоскости

Имя: Александр

Цена: 375 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2013

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