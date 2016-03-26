Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 129 тыс. км

Цена: 375 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Волгодонск, Ростовская область

Имя: Александр

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Газобаллоное оборудование (ГБО)

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Авто в отличном состоянии,двигатель заменён,пробег 129000км (реальный),ГБО пропан ,торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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