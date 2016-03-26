Kia Rio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 129 тыс. км
Цена: 375 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Волгодонск, Ростовская область
Имя: Александр
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Газобаллоное оборудование (ГБО)
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Авто в отличном состоянии,двигатель заменён,пробег 129000км (реальный),ГБО пропан ,торг.
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