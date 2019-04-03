Kia Rio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2017
Пробег: 85 тыс. км
Цена: 595 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет:
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Ирина
Комплектация
Мультимедиа: радио
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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