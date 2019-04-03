Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2017

Пробег: 85 тыс. км

Цена: 595 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет:

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Ирина

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: радио

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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Kia Rio

Подержанная, пробег 85 тыс. км.
Краснодарский край, свх Краснодарский 4 Отделение

595 тыс. руб.

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