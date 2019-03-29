Kia Rio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2017
Пробег: 85 тыс. км
Цена: 85 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: свх Краснодарский 4 Отделение, Краснодарский край
Имя: Бурлака
Комплектация
Мультимедиа: радио
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Авто куплено с автосалона. Один хозяин. Бережная эксплуатация, "коцок" практически нет. В салоне не курили. Авто на гарантии, пройдены все ТО, сервисная книжка. Большой пробег из-за того, что живем за городом, работа в городе. Не бита, не крашена, ДТП нет. Не большая трещина на лобовом стекле, при осмотре возможен небольшой торг.
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