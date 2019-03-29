Kia Rio Дата публикации: 29.03.19 Просмотров объявления: 23

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2017 Пробег: 85 тыс. км Цена: 85 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: свх Краснодарский 4 Отделение, Краснодарский край Имя: Бурлака Телефон:

Комплектация Мультимедиа: радио Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Обогрев зеркал Обогрев сидений Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Авто куплено с автосалона. Один хозяин. Бережная эксплуатация, "коцок" практически нет. В салоне не курили. Авто на гарантии, пройдены все ТО, сервисная книжка. Большой пробег из-за того, что живем за городом, работа в городе. Не бита, не крашена, ДТП нет. Не большая трещина на лобовом стекле, при осмотре возможен небольшой торг.