Kia Rio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 68,4 тыс. км
Цена: 390 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет:
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Собственник
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Обогрев зеркал
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
2011 год! Не битый! Идеальное Состояние, как кузова так и салона! Краска вся родная! В ДТП никогда не был!
Юридически чист, без запретов, залогов и штрафов!
Эксплуатировался в г. Сочи!
Предыдущая хозяйка взрослая женщина, к машине относилась бережно, вовремя обслуживала, хранила в гараже!
Вложений не требует, Коробка полноценный Автомат работает отлично, заменено масло в коробке, двигателе, свечи, все расходники, аккумулятор, ремень ГРМ! Ходовая часть в отличном состоянии!
Новая резина "BRIDGESTONE ICE CRUISER"
Защита днища, сигнализация «ALLIGATOR» с автозапуском, все ключи, книжки! Машина больше стояла, чем ездила, пробег 100%- Оригинал!
Очень красивый цвет: Тропический красный металлик! Недорогой в обслуживании крепкий и надежный автомобиль ! Сборка Южная Корея, расход в городе 7,5 литров! Перекупщикам и подборщикам не беспокоить!
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