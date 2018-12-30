Kia Rio Дата публикации: 17.02.19 Просмотров объявления: 22

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 68,4 тыс. км Цена: 390 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Собственник Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Обогрев зеркал Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

2011 год! Не битый! Идеальное Состояние, как кузова так и салона! Краска вся родная! В ДТП никогда не был!

Юридически чист, без запретов, залогов и штрафов!

Эксплуатировался в г. Сочи!

Предыдущая хозяйка взрослая женщина, к машине относилась бережно, вовремя обслуживала, хранила в гараже!

Вложений не требует, Коробка полноценный Автомат работает отлично, заменено масло в коробке, двигателе, свечи, все расходники, аккумулятор, ремень ГРМ! Ходовая часть в отличном состоянии!

Новая резина "BRIDGESTONE ICE CRUISER"

Защита днища, сигнализация «ALLIGATOR» с автозапуском, все ключи, книжки! Машина больше стояла, чем ездила, пробег 100%- Оригинал!

Очень красивый цвет: Тропический красный металлик! Недорогой в обслуживании крепкий и надежный автомобиль ! Сборка Южная Корея, расход в городе 7,5 литров! Перекупщикам и подборщикам не беспокоить!