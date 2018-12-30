Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 68,4 тыс. км

Цена: 390 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет:

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Собственник

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Обогрев зеркал

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

2011 год! Не битый! Идеальное Состояние, как кузова так и салона! Краска вся родная! В ДТП никогда не был!
Юридически чист, без запретов, залогов и штрафов!
Эксплуатировался в г. Сочи!
Предыдущая хозяйка взрослая женщина, к машине относилась бережно, вовремя обслуживала, хранила в гараже!
Вложений не требует, Коробка полноценный Автомат работает отлично, заменено масло в коробке, двигателе, свечи, все расходники, аккумулятор, ремень ГРМ! Ходовая часть в отличном состоянии!
Новая резина "BRIDGESTONE ICE CRUISER"
Защита днища, сигнализация «ALLIGATOR» с автозапуском, все ключи, книжки! Машина больше стояла, чем ездила, пробег 100%- Оригинал!
Очень красивый цвет: Тропический красный металлик! Недорогой в обслуживании крепкий и надежный автомобиль ! Сборка Южная Корея, расход в городе 7,5 литров! Перекупщикам и подборщикам не беспокоить!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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