Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 84 тыс. км

Цена: 390 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Сапфир

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Собственник

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Система курсовой устойчивости (ESC)

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

2011 год ! Идеальное Состояние, как кузова так и салона! Покрасок не было! В ДТП никогда не участвовала! ПТС -оригинал!
Вторая хозяйка с июня 2016 года, первая тоже женщина! Очень бережная эксплуатация по Сочи, своевременное обслуживание!
Вложений не требует, Коробка полноценный Автомат работает идеально, заменено масло в коробке, двигателе, прокладка клапанной крышки, все расходники,аккумулятор, ремень ГРМ, стоит новая зимняя резина! Комплектация: Климат-контроль, подогревы сидений, зеркал, ABC, AIRBAC,ESP, EBD, 4- стеклоподъёмника, эл.зеркала, подлокотник, регулировка руля, противотуманные фары, магнитола с USB, AUX, стёкла все заводские без сколов, запаска новая!
Дополнительно установлена у Дилера сигнализация "Centurion" с автозапуском, защита картера, защита арок, дефлекторы окон, резиновые коврики. 2-ключа, 2- брелка. Продажа в связи с покупкой нового!
Цвет: тёмно-синий сапфир металлик! Экономичный, расход 7 л,, недорогой в обслуживании, качественный автомобиль Корейской сборки! Перекупщикам не звонить!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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