Kia Rio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 84 тыс. км
Цена: 390 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Сапфир
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Собственник
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Система курсовой устойчивости (ESC)
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
2011 год ! Идеальное Состояние, как кузова так и салона! Покрасок не было! В ДТП никогда не участвовала! ПТС -оригинал!
Вторая хозяйка с июня 2016 года, первая тоже женщина! Очень бережная эксплуатация по Сочи, своевременное обслуживание!
Вложений не требует, Коробка полноценный Автомат работает идеально, заменено масло в коробке, двигателе, прокладка клапанной крышки, все расходники,аккумулятор, ремень ГРМ, стоит новая зимняя резина! Комплектация: Климат-контроль, подогревы сидений, зеркал, ABC, AIRBAC,ESP, EBD, 4- стеклоподъёмника, эл.зеркала, подлокотник, регулировка руля, противотуманные фары, магнитола с USB, AUX, стёкла все заводские без сколов, запаска новая!
Дополнительно установлена у Дилера сигнализация "Centurion" с автозапуском, защита картера, защита арок, дефлекторы окон, резиновые коврики. 2-ключа, 2- брелка. Продажа в связи с покупкой нового!
Цвет: тёмно-синий сапфир металлик! Экономичный, расход 7 л,, недорогой в обслуживании, качественный автомобиль Корейской сборки! Перекупщикам не звонить!
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