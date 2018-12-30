Kia Rio Дата публикации: 20.01.19 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 84 тыс. км Цена: 390 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Сапфир Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Собственник Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Система курсовой устойчивости (ESC) Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

2011 год ! Идеальное Состояние, как кузова так и салона! Покрасок не было! В ДТП никогда не участвовала! ПТС -оригинал!

Вторая хозяйка с июня 2016 года, первая тоже женщина! Очень бережная эксплуатация по Сочи, своевременное обслуживание!

Вложений не требует, Коробка полноценный Автомат работает идеально, заменено масло в коробке, двигателе, прокладка клапанной крышки, все расходники,аккумулятор, ремень ГРМ, стоит новая зимняя резина! Комплектация: Климат-контроль, подогревы сидений, зеркал, ABC, AIRBAC,ESP, EBD, 4- стеклоподъёмника, эл.зеркала, подлокотник, регулировка руля, противотуманные фары, магнитола с USB, AUX, стёкла все заводские без сколов, запаска новая!

Дополнительно установлена у Дилера сигнализация "Centurion" с автозапуском, защита картера, защита арок, дефлекторы окон, резиновые коврики. 2-ключа, 2- брелка. Продажа в связи с покупкой нового!

Цвет: тёмно-синий сапфир металлик! Экономичный, расход 7 л,, недорогой в обслуживании, качественный автомобиль Корейской сборки! Перекупщикам не звонить!

