Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2017

Пробег: 14 тыс. км

Цена: 860 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородСтаврополь, Ставропольский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (8652) 53-33-81

Описание

В продаже KIA RIO 2017г. Пробег оригинальный 14 000км. Максимальная комплектация. 2 ключа. Один собственник. Подогрев всех сидений. Подогрев руля. Обогрев лобового стекла. Установлена сигнализация с автозапуском фирмы Pandora. Навигационная система. Мультифункциональный руль с управлением мультимедиа и многое другое. Заводское лако - красочное покрытие. Идеальное техническое состоянии. Без нареканий к кузову автомобиля. Имеется диагностика с заключением. Автомобиль на гарантии до 2022 года. Комплект летних шин.
Автохолдинг КЛЮЧАВТО создан в 2001 году. Сейчас компания входит в список крупнейших автодилеров России: 26 автомобильных брендов в 63 дилерских центрах в 9 городах.
КЛЮЧАВТО-Select - одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
КЛЮЧАВТО-Select
• Гарантируем, что данный автомобиль прошел комплексную диагностику по 250 пунктам, не находится в розыске и не является предметом залога.
• Никогда не корректируем показания одометра, а заявляем фактический пробег автомобиля.
• Наши специалисты помогут вам подобрать лучшие условия по приобретению данного автомобиля, в том числе, с учетом обмена на имеющийся у Вас, с доплатой в обе стороны.
• Предлагаем КРЕДИТ на выгодных условиях.
• Возможны срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
• Страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
• Наличный и безналичный расчет.
КЛЮЧАВТО-Select не является посредником: принимая Ваш автомобиль в счет стоимости, мы заключаем договор купли-продажи с переходом права собственности.
Данный автомобиль эксплуатировался в теплом климате Ставропольского края, где исключено воздействие дорожных реагентов.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Kia Rio

Kia Rio

Подержанная, пробег 58,671 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

615 тыс. руб.

Kia Rio

Подержанная, пробег 126,8 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

494 тыс. руб.

Kia Rio

Подержанная, пробег 155 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

510 тыс. руб.

Авто, похожие на Kia Rio

Kia Cerato

Подержанная, пробег 104,9 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

760 тыс. руб.

Hyundai Elantra

Подержанная, пробег 122 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

790 тыс. руб.

Renault Sandero

Подержанная, пробег 30,284 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

675 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале