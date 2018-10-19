Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2017

Пробег: 22,5 тыс. км

Цена: 735 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Роман

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Датчик света

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

продаю свою машину.
Пред максимальная комплектация. Покупал в салоне в Краснодаре в январе 18 года., обслуживание только у дилера.(прошел 1- е ТО) Авто на гарантии до 2023 года. Очень красивый цвет (ЧЕРНЫЙ ФАНТОМ). Все оборудование заводское+ доп. опции покупались и ставил в салоне: сетка декоративная черная ромб, дефлекторы боковых стекол, Коврики летние + коврик в багажник, дополнительная сигнализация с обратной связью возможностью автозапуска, задние патронники, зищита картера металлическая, тонировка полукруг. Заменил летнюю заводскую резину на Toyo ( производства Япония) резина как новая . Машина работает как часы. Без дтп, краска вся родная, все стекла родные. Не кредитная , чеки и договор + птс вписан один хозяин я. В салоне не курили.В общем автомобиле есть все что необходимо.Без обмена. Чистая продажа.Подушки безопасности 6 шт.Водоотталкивающая обивка сидений.
Установлена система эра-глонасс (рабочая).подогрев лобового стекла и зеркал, подогрев руля и сидений. Четыре стеклоподъёмника, мультируль, климат- контроль, поворотники в боковых зеркалах, светодиодовые ходовые огни, линзованые фары и т.д.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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