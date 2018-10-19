Kia Rio Дата публикации: 21.10.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2017 Пробег: 22,5 тыс. км Цена: 735 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Роман Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Датчик света Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

продаю свою машину.

Пред максимальная комплектация. Покупал в салоне в Краснодаре в январе 18 года., обслуживание только у дилера.(прошел 1- е ТО) Авто на гарантии до 2023 года. Очень красивый цвет (ЧЕРНЫЙ ФАНТОМ). Все оборудование заводское+ доп. опции покупались и ставил в салоне: сетка декоративная черная ромб, дефлекторы боковых стекол, Коврики летние + коврик в багажник, дополнительная сигнализация с обратной связью возможностью автозапуска, задние патронники, зищита картера металлическая, тонировка полукруг. Заменил летнюю заводскую резину на Toyo ( производства Япония) резина как новая . Машина работает как часы. Без дтп, краска вся родная, все стекла родные. Не кредитная , чеки и договор + птс вписан один хозяин я. В салоне не курили.В общем автомобиле есть все что необходимо.Без обмена. Чистая продажа.Подушки безопасности 6 шт.Водоотталкивающая обивка сидений.

Установлена система эра-глонасс (рабочая).подогрев лобового стекла и зеркал, подогрев руля и сидений. Четыре стеклоподъёмника, мультируль, климат- контроль, поворотники в боковых зеркалах, светодиодовые ходовые огни, линзованые фары и т.д.