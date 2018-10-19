Kia Rio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2017
Пробег: 22,5 тыс. км
Цена: 735 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Роман
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Датчик света
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
продаю свою машину.
Пред максимальная комплектация. Покупал в салоне в Краснодаре в январе 18 года., обслуживание только у дилера.(прошел 1- е ТО) Авто на гарантии до 2023 года. Очень красивый цвет (ЧЕРНЫЙ ФАНТОМ). Все оборудование заводское+ доп. опции покупались и ставил в салоне: сетка декоративная черная ромб, дефлекторы боковых стекол, Коврики летние + коврик в багажник, дополнительная сигнализация с обратной связью возможностью автозапуска, задние патронники, зищита картера металлическая, тонировка полукруг. Заменил летнюю заводскую резину на Toyo ( производства Япония) резина как новая . Машина работает как часы. Без дтп, краска вся родная, все стекла родные. Не кредитная , чеки и договор + птс вписан один хозяин я. В салоне не курили.В общем автомобиле есть все что необходимо.Без обмена. Чистая продажа.Подушки безопасности 6 шт.Водоотталкивающая обивка сидений.
Установлена система эра-глонасс (рабочая).подогрев лобового стекла и зеркал, подогрев руля и сидений. Четыре стеклоподъёмника, мультируль, климат- контроль, поворотники в боковых зеркалах, светодиодовые ходовые огни, линзованые фары и т.д.
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