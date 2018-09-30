Kia Rio Дата публикации: 6.10.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 87 тыс. км Цена: 389 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Мария Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Обогрев зеркал Охранная система Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Отличное внешнее и техническое Состояние! Не битый! Гаражное хранение! ПТС- Оригинал! Пробег родной, подтвержден документами! Расход 7 литров!

Сборка Южная Корея! Стекла все заводские без трещин и сколов!

Вторая хозяйка! Машиной владею с 05-2016 года, покупала у ОД « FRESH AUTO» в Ростове на Дону, эксплуатирую и проживаю в Сочи! Все ТО проходила в срок, не требует никаких вложений, все необходимое было заменено! Новые передние стойки аммортизаторов, все фильтры, масло, колодки, ремни, ролик и т.д. Салон чистый, в отличном состоянии!

Комплектация Люкс: кондиционер, все стеклоподъёмники, электрические зеркала с подогревом, коробка полноценный Автомат, работает отлично, почти новая резина, штатная магнитола с CD-MP 3, USB, AUX. AIRBAC, ABS, EBD. Дополнительно: Сигнализация с обратной связью, резиновые коврики салона, стальная защита картера. Без Штрафов, залогов и ограничений! Продажа от собственника! Машина в Сочи!