Kia Rio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 87 тыс. км
Цена: 389 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Мария
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Обогрев зеркал
Охранная система
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Отличное внешнее и техническое Состояние! Не битый! Гаражное хранение! ПТС- Оригинал! Пробег родной, подтвержден документами! Расход 7 литров!
Сборка Южная Корея! Стекла все заводские без трещин и сколов!
Вторая хозяйка! Машиной владею с 05-2016 года, покупала у ОД « FRESH AUTO» в Ростове на Дону, эксплуатирую и проживаю в Сочи! Все ТО проходила в срок, не требует никаких вложений, все необходимое было заменено! Новые передние стойки аммортизаторов, все фильтры, масло, колодки, ремни, ролик и т.д. Салон чистый, в отличном состоянии!
Комплектация Люкс: кондиционер, все стеклоподъёмники, электрические зеркала с подогревом, коробка полноценный Автомат, работает отлично, почти новая резина, штатная магнитола с CD-MP 3, USB, AUX. AIRBAC, ABS, EBD. Дополнительно: Сигнализация с обратной связью, резиновые коврики салона, стальная защита картера. Без Штрафов, залогов и ограничений! Продажа от собственника! Машина в Сочи!
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