Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 87 тыс. км

Цена: 389 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Мария

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Обогрев зеркал

Охранная система

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Отличное внешнее и техническое Состояние! Не битый! Гаражное хранение! ПТС- Оригинал! Пробег родной, подтвержден документами! Расход 7 литров!
Сборка Южная Корея! Стекла все заводские без трещин и сколов!
Вторая хозяйка! Машиной владею с 05-2016 года, покупала у ОД « FRESH AUTO» в Ростове на Дону, эксплуатирую и проживаю в Сочи! Все ТО проходила в срок, не требует никаких вложений, все необходимое было заменено! Новые передние стойки аммортизаторов, все фильтры, масло, колодки, ремни, ролик и т.д. Салон чистый, в отличном состоянии!
Комплектация Люкс: кондиционер, все стеклоподъёмники, электрические зеркала с подогревом, коробка полноценный Автомат, работает отлично, почти новая резина, штатная магнитола с CD-MP 3, USB, AUX. AIRBAC, ABS, EBD. Дополнительно: Сигнализация с обратной связью, резиновые коврики салона, стальная защита картера. Без Штрафов, залогов и ограничений! Продажа от собственника! Машина в Сочи!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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