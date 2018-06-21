Kia Rio Дата публикации: 17.07.18 Просмотров объявления: 0

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 72 тыс. км Цена: 395 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Золотой лист Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: МАРИЯ Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Отличное Внешнее и Техническое состояние ! Корейская сборка!

ПТС- Оригинал!

1-н Хозяин с момента покупки! Пробег Оригинал! Не битый!

Куплен в 2011 в KIA РВ Сервис г. Краснодар за наличный расчёт! Есть Чеки на покупку!

Обслуживание по регламенту, заменено масло в коробке,двигателе,

свечи, ремень, ролики, фильтры,колодки, ходовая часть в идеале!

Самая полная комплектация " Престиж" Климат-контроль, кожанный Мультируль, подогревы сидений, литые диски, запаска на литом диске, резина " KUMHO" летняя почти новая, Коробка Автомат полноценный, работает идеально, AIRBAC, ABS, EBD,ESP, AUX, MP-3,USB.

Дополнительно: Камера заднего вида, Задний парктроник голосовой, Сигнализация с автозапуском и поднятием стекол, защита днища, тонировка, дефлекторы окон, светодиодные ходовые огни, новый аккумулятор. Без Залогов, штрафов и ограничений! Очень красивый цвет ! Ездила женщина, продажа от Хозяина! Машина В Сочи!