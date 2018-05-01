Kia Rio Дата публикации: 15.05.18 Просмотров объявления: 13

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 80,593 тыс. км Цена: 560 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Белый Информация о владельце Город Сочи, Краснодарский край Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (862) 279-20-38

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.

Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.

Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.

Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.

Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.

Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.

Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.

КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.

. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.