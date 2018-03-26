Kia Rio Дата публикации: 8.05.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 100 тыс. км Цена: 405 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1396 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Черный Информация о владельце Город Ставрополь, Ставропольский край Имя Турбодилер Телефон +7 (968) 276-68-41

Описание

Авто в ДТП не участвовал,в отличном состоянии .

Крашеных элементов нет,не битая-любые ПРОВЕРКИ за Ваш счёт .

В салоне не курили.

Вложений не требует.

Продается срочно.

Торг возможен при осмотре автомобиля.

Готов подъехать на любую станцию ТО для проверки состояния автомобиля .

Просьба посредникам (стоянкам, салонам и пр.) не беспокоить! СМС не слать!.Более подробная информация по указанному телефону![td#255966]