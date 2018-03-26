Kia Rio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 405 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1396 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Черный
Информация о владельце
|Город
|Ставрополь, Ставропольский край
|Имя
|Телефон
|+7 (968) 276-68-41
Описание
Авто в ДТП не участвовал,в отличном состоянии .
Крашеных элементов нет,не битая-любые ПРОВЕРКИ за Ваш счёт .
В салоне не курили.
Вложений не требует.
Продается срочно.
Торг возможен при осмотре автомобиля.
Готов подъехать на любую станцию ТО для проверки состояния автомобиля .
Просьба посредникам (стоянкам, салонам и пр.) не беспокоить! СМС не слать!.Более подробная информация по указанному телефону![td#255966]
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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