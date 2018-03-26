Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 405 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1396 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Черный

Информация о владельце

ГородСтаврополь, Ставропольский край
ИмяТурбодилер
Телефон+7 (968) 276-68-41

Описание

Авто в ДТП не участвовал,в отличном состоянии .
Крашеных элементов нет,не битая-любые ПРОВЕРКИ за Ваш счёт .
В салоне не курили.
Вложений не требует.
Продается срочно.
Торг возможен при осмотре автомобиля.
Готов подъехать на любую станцию ТО для проверки состояния автомобиля .
Просьба посредникам (стоянкам, салонам и пр.) не беспокоить! СМС не слать!.Более подробная информация по указанному телефону![td#255966]

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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