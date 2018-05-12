Kia Rio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 68,7 тыс. км
Цена: 410 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Оранжевый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Мария
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Отличное Состояние! Не битый! Оригинальный пробег! 1- Хозяин!
ПТС-Оригинал!
Год 2011! Краска вся Родная! Коробка полноценный Автомат! Двигатель цепной! Предмаксимальная комплектация!
Климат-контроль, подогрев сидений, 4- стеклоподъёмника, штатная
магнитола с USB, AUX,MP-3, 4-колонки, подлокотник, блокировка замков, противотуманные фары, ABS, EBD, AIRBAC, регулировка руля и т.д!
Своевременное Сервисное обслуживание, вложений не требует!
Стекла все родные, без сколов, Запаска Новая! Ездила Сама!
Без ДТП, залогов, кредитов и ограничений! Резвый и экономичный! Очень красивый цвет!
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