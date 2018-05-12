Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 68,7 тыс. км

Цена: 410 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Оранжевый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Мария

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Отличное Состояние! Не битый! Оригинальный пробег! 1- Хозяин!
ПТС-Оригинал!
Год 2011! Краска вся Родная! Коробка полноценный Автомат! Двигатель цепной! Предмаксимальная комплектация!
Климат-контроль, подогрев сидений, 4- стеклоподъёмника, штатная
магнитола с USB, AUX,MP-3, 4-колонки, подлокотник, блокировка замков, противотуманные фары, ABS, EBD, AIRBAC, регулировка руля и т.д!
Своевременное Сервисное обслуживание, вложений не требует!
Стекла все родные, без сколов, Запаска Новая! Ездила Сама!
Без ДТП, залогов, кредитов и ограничений! Резвый и экономичный! Очень красивый цвет!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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