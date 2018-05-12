Kia Rio Дата публикации: 24.05.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 68,7 тыс. км Цена: 410 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Оранжевый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Мария Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Отличное Состояние! Не битый! Оригинальный пробег! 1- Хозяин!

ПТС-Оригинал!

Год 2011! Краска вся Родная! Коробка полноценный Автомат! Двигатель цепной! Предмаксимальная комплектация!

Климат-контроль, подогрев сидений, 4- стеклоподъёмника, штатная

магнитола с USB, AUX,MP-3, 4-колонки, подлокотник, блокировка замков, противотуманные фары, ABS, EBD, AIRBAC, регулировка руля и т.д!

Своевременное Сервисное обслуживание, вложений не требует!

Стекла все родные, без сколов, Запаска Новая! Ездила Сама!

Без ДТП, залогов, кредитов и ограничений! Резвый и экономичный! Очень красивый цвет!