Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 107 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Мария

Телефон:

Описание

Продам Рио в отличном состоянии. Никаких вложений не требует. Машина целая. Мотор работает ровно, масло не ест. Автомат переключается плавно. Подвеска обслужена. Электрика вся работает. Салон чистый. Я хозяйка.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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