Kia Rio Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 107 тыс. км Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Мария Телефон:

Описание

Продам Рио в отличном состоянии. Никаких вложений не требует. Машина целая. Мотор работает ровно, масло не ест. Автомат переключается плавно. Подвеска обслужена. Электрика вся работает. Салон чистый. Я хозяйка.