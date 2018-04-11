Kia Rio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 107 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Мария
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Описание
Продам Рио в отличном состоянии. Никаких вложений не требует. Машина целая. Мотор работает ровно, масло не ест. Автомат переключается плавно. Подвеска обслужена. Электрика вся работает. Салон чистый. Я хозяйка.
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