Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2017

Пробег: 7,523 тыс. км

Цена: 580 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Состояние нового авто. Вложений не требует. ПТС-оригинал, 1 хозяин. В ДТП не участвовал. Куплен за наличный расчет. Не кредитный, не залоговый. Готовы на любые проверки.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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