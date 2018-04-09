Kia Rio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2017
Пробег: 7,523 тыс. км
Цена: 580 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Состояние нового авто. Вложений не требует. ПТС-оригинал, 1 хозяин. В ДТП не участвовал. Куплен за наличный расчет. Не кредитный, не залоговый. Готовы на любые проверки.
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