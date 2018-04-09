Kia Rio Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2017 Пробег: 7,523 тыс. км Цена: 580 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Состояние нового авто. Вложений не требует. ПТС-оригинал, 1 хозяин. В ДТП не участвовал. Куплен за наличный расчет. Не кредитный, не залоговый. Готовы на любые проверки.