Kia Rio Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 114 тыс. км Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Станислав Телефон:

Описание

Смотрим фото, есть косяки по кузову.По технической части огонь. Центральный замок, Сигнализация Scher Khan, магнитола Alpine MP3, USB. Я 3 хозяин, ПТС оригинал. Машина полностью обслужена. Летняя резина Yokohama A drive, в хорошем состоянии.

Зимней резины нет. Только продажа. Только адекватные предложения по цене.