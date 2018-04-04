Kia Rio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 114 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Станислав
Телефон:
Описание
Смотрим фото, есть косяки по кузову.По технической части огонь. Центральный замок, Сигнализация Scher Khan, магнитола Alpine MP3, USB. Я 3 хозяин, ПТС оригинал. Машина полностью обслужена. Летняя резина Yokohama A drive, в хорошем состоянии.
Зимней резины нет. Только продажа. Только адекватные предложения по цене.
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