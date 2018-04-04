Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 114 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Станислав

Телефон:

Описание

Смотрим фото, есть косяки по кузову.По технической части огонь. Центральный замок, Сигнализация Scher Khan, магнитола Alpine MP3, USB. Я 3 хозяин, ПТС оригинал. Машина полностью обслужена. Летняя резина Yokohama A drive, в хорошем состоянии.
Зимней резины нет. Только продажа. Только адекватные предложения по цене.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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