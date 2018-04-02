Kia Rio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Сергей
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Описание
Автомобиль куплен в конце 2012 года, пробег 156 тысяч, состояние хорошее, салон чистый ухоженный не кто не курит в машине! Автомат, 4 стеклоподъемника, 6 подушек безопасности, подогревы сидений, есть зимняя резина, видеорегистратор, диски. Все подробности по телефону!
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