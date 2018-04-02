Kia Rio Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 160 тыс. км Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Автомобиль куплен в конце 2012 года, пробег 156 тысяч, состояние хорошее, салон чистый ухоженный не кто не курит в машине! Автомат, 4 стеклоподъемника, 6 подушек безопасности, подогревы сидений, есть зимняя резина, видеорегистратор, диски. Все подробности по телефону!