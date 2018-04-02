Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Автомобиль куплен в конце 2012 года, пробег 156 тысяч, состояние хорошее, салон чистый ухоженный не кто не курит в машине! Автомат, 4 стеклоподъемника, 6 подушек безопасности, подогревы сидений, есть зимняя резина, видеорегистратор, диски. Все подробности по телефону!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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