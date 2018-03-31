Kia Rio Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 66 тыс. км Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Артем Телефон:

Описание

Машина на ходу. Кузов на пять с минусом. Салон в хорошем состоянии. Средний расход по городу 8-10 литров. Штрафов нет, не бит. Масло и свечи менялись вовремя. Комплектация стандартная. Из изысков - автозапуск. Возможен небольшой торг.

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