Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 66 тыс. км

Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Артем

Телефон:

Описание

Машина на ходу. Кузов на пять с минусом. Салон в хорошем состоянии. Средний расход по городу 8-10 литров. Штрафов нет, не бит. Масло и свечи менялись вовремя. Комплектация стандартная. Из изысков - автозапуск. Возможен небольшой торг.
Вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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