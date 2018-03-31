Kia Rio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 66 тыс. км
Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Артем
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Описание
Машина на ходу. Кузов на пять с минусом. Салон в хорошем состоянии. Средний расход по городу 8-10 литров. Штрафов нет, не бит. Масло и свечи менялись вовремя. Комплектация стандартная. Из изысков - автозапуск. Возможен небольшой торг.
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