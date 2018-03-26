Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 80 тыс. км

Цена: 448 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Артем

Телефон:

Описание

Автомобиль приобретался официального дилера. Состояние автомобиля отличное. Оригинальный ПТС, один собственник. Два ключа. Сигнализация с автозапуском. Двигатель, коробка и ходовая часть в идеале. Автомобиль никаких вложений не требует. Юридический чист. Торг у авто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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