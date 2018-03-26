Kia Rio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 80 тыс. км
Цена: 448 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Артем
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Описание
Автомобиль приобретался официального дилера. Состояние автомобиля отличное. Оригинальный ПТС, один собственник. Два ключа. Сигнализация с автозапуском. Двигатель, коробка и ходовая часть в идеале. Автомобиль никаких вложений не требует. Юридический чист. Торг у авто.
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