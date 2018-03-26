Kia Rio Дата публикации: 27.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 80 тыс. км Цена: 448 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Артем Телефон:

Описание

Автомобиль приобретался официального дилера. Состояние автомобиля отличное. Оригинальный ПТС, один собственник. Два ключа. Сигнализация с автозапуском. Двигатель, коробка и ходовая часть в идеале. Автомобиль никаких вложений не требует. Юридический чист. Торг у авто.