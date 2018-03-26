Kia Rio Дата публикации: 27.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 43 тыс. км Цена: 575 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Авто в состоянии новое - идеальное как кузов так и салон, так как имеет пробег всего 43 000 км. Не бит и не крашен и не подкрашен 100% - любые проверки. Весь кузов в родной краске. Очень красивый бежевый цвет. Одна хозяйка с момента покупки.

Комплектация максимальная Prestige:

-Автоматическая коробка (не робот и не вариатор)

-Климат - контроль,

-Громкая связь (Bluetooth),

-4 стеклоподъемника,

-Подогрев сидений,

-Подогрев руля,

-Обогрев дворников,

-Электро зеркала с подогревом,

-Важно, 6 подушек безопасности ( фронтальные, боковые и шторки ),

-Подлокотник,

-Датчик света,

-Отделка сидений - материал CLEAN TEX

-ABS,

-ESP,

-Бортовой компьютер,

-Противотуманные фары,

-Магнитола MP3 , с USB и AUX,

-Кожаный мультируль,

-Легкосплавные диски R15 (оригинал KIA)

-Задние датчики парковки.

Приобретался и обслуживался в Краснодаре у официального дилера. Сервисная книга и заказ-наряды с отметками о прохождении всех ТО в наличии. Возможен обмен на авто дешевле. Цена на обмен 600 т.р. Просьба к автосалонам не звонить - продаю сам.