Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 43 тыс. км

Цена: 575 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Авто в состоянии новое - идеальное как кузов так и салон, так как имеет пробег всего 43 000 км. Не бит и не крашен и не подкрашен 100% - любые проверки. Весь кузов в родной краске. Очень красивый бежевый цвет. Одна хозяйка с момента покупки.
Комплектация максимальная Prestige:
-Автоматическая коробка (не робот и не вариатор)
-Климат - контроль,
-Громкая связь (Bluetooth),
-4 стеклоподъемника,
-Подогрев сидений,
-Подогрев руля,
-Обогрев дворников,
-Электро зеркала с подогревом,
-Важно, 6 подушек безопасности ( фронтальные, боковые и шторки ),
-Подлокотник,
-Датчик света,
-Отделка сидений - материал CLEAN TEX
-ABS,
-ESP,
-Бортовой компьютер,
-Противотуманные фары,
-Магнитола MP3 , с USB и AUX,
-Кожаный мультируль,
-Легкосплавные диски R15 (оригинал KIA)
-Задние датчики парковки.
Приобретался и обслуживался в Краснодаре у официального дилера. Сервисная книга и заказ-наряды с отметками о прохождении всех ТО в наличии. Возможен обмен на авто дешевле. Цена на обмен 600 т.р. Просьба к автосалонам не звонить - продаю сам.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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