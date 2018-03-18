Kia Rio Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 93 тыс. км Цена: 445 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Куплена в конце 2013 года. Эксплуатация без ДТП, оригинальный пробег, оригинал ПТС, по факту один хозяин. Кузов: проверен толщиномером, царапин, вмятин нет. Сколы на переднем бампере. Стекла: все целые.

Мотор: работает ровно. Салон чистый, видно на фото. Коробка: переключение без толчов, рывков, жидкость меняли. Подвеска: как мячик, посторонние звуки отсутствют. Новая летняя резина. Юридически чистый, любые проверки. Возможно приобретение в кредит, процентные ставки от 16 - 28%, все индивидуально, заявка по двум док-ам, можно без Каско.