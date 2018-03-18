Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 93 тыс. км

Цена: 445 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Куплена в конце 2013 года. Эксплуатация без ДТП, оригинальный пробег, оригинал ПТС, по факту один хозяин. Кузов: проверен толщиномером, царапин, вмятин нет. Сколы на переднем бампере. Стекла: все целые.
Мотор: работает ровно. Салон чистый, видно на фото. Коробка: переключение без толчов, рывков, жидкость меняли. Подвеска: как мячик, посторонние звуки отсутствют. Новая летняя резина. Юридически чистый, любые проверки. Возможно приобретение в кредит, процентные ставки от 16 - 28%, все индивидуально, заявка по двум док-ам, можно без Каско.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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