Kia Rio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 93 тыс. км
Цена: 445 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Куплена в конце 2013 года. Эксплуатация без ДТП, оригинальный пробег, оригинал ПТС, по факту один хозяин. Кузов: проверен толщиномером, царапин, вмятин нет. Сколы на переднем бампере. Стекла: все целые.
Мотор: работает ровно. Салон чистый, видно на фото. Коробка: переключение без толчов, рывков, жидкость меняли. Подвеска: как мячик, посторонние звуки отсутствют. Новая летняя резина. Юридически чистый, любые проверки. Возможно приобретение в кредит, процентные ставки от 16 - 28%, все индивидуально, заявка по двум док-ам, можно без Каско.
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