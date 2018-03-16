Kia Rio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 369 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Легкосплавные диски
Обогрев сидений
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продаю свой личный автомобиль.
Полная комплектация с климатом и прочим фаршем.
По технической части всё работает отлично.
По ходовой тоже - 20 тыс назад перебрали рейку, заменили втулки задней балки. Так что ходовая будет долго без вложений ходить.
Отдаю зимнюю и летнюю резину. Зимняя - новая, в ноябре купил. Летняя еще пару сезонов точно проходит.
В ДТП не попадал.
ТО делал 1000 км назад. Так же заменены свечи, тормозная жидкость.
Документы в порядке.
Владельцев 4, но все из одной семьи, кроме меня :) Так что по рукам не ходила.
Салонам и перекупщикам не беспокоить. Продаю не спеша.
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