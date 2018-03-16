Kia Rio Дата публикации: 18.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 120 тыс. км Цена: 369 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Легкосплавные диски Обогрев сидений Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продаю свой личный автомобиль.

Полная комплектация с климатом и прочим фаршем.

По технической части всё работает отлично.

По ходовой тоже - 20 тыс назад перебрали рейку, заменили втулки задней балки. Так что ходовая будет долго без вложений ходить.

Отдаю зимнюю и летнюю резину. Зимняя - новая, в ноябре купил. Летняя еще пару сезонов точно проходит.

В ДТП не попадал.

ТО делал 1000 км назад. Так же заменены свечи, тормозная жидкость.

Документы в порядке.

Владельцев 4, но все из одной семьи, кроме меня :) Так что по рукам не ходила.

Салонам и перекупщикам не беспокоить. Продаю не спеша.