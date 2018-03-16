Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 369 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Легкосплавные диски

Обогрев сидений

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продаю свой личный автомобиль.
Полная комплектация с климатом и прочим фаршем.
По технической части всё работает отлично.
По ходовой тоже - 20 тыс назад перебрали рейку, заменили втулки задней балки. Так что ходовая будет долго без вложений ходить.
Отдаю зимнюю и летнюю резину. Зимняя - новая, в ноябре купил. Летняя еще пару сезонов точно проходит.
В ДТП не попадал.
ТО делал 1000 км назад. Так же заменены свечи, тормозная жидкость.
Документы в порядке.
Владельцев 4, но все из одной семьи, кроме меня :) Так что по рукам не ходила.
Салонам и перекупщикам не беспокоить. Продаю не спеша.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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