Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 107 тыс. км

Цена: 355 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Станислав

Телефон:

Описание

Центральный замок, Сигнализация Scher Khan, магнитола Alpine mp3, USB. Подушки безопасности (SRS водителя, SRS пассажира), О (Обогрев задн. стекла), Бортовой компьютер, Климат (Кондиционер), Корректор фар, Тип фар (Галогенные фары), Тонированные стекла (Задние тонир. стекла), Электрозеркала, Электропривод стекол (Перед. эл- подъемники), Усилитель руля (ГУР).
я 3 хозяин, ПТС оригинал. Машина полностью обслужена. Состояние нового автомобиля. Есть небольшие недочеты по кузову, на езду не влияет. На фото все видно. Зимней резины нет. Не большой торг. Без обмена, только продажа. Перекупам не отдам.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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