Kia Rio Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 95 тыс. км Цена: 365 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Тимашевск, Краснодарский край Имя: Константин Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном техническом состоянии, ПТС оригинал, два хозяина, не битая не крашенная, стекла все родные, ходовая вся новая, расходники все поменяны, салон чистый не прокуренный, по кузову притертостей нету, двигатель работает ровно, масло не употребляет, коробка не шумит не выбивает, резина зимняя, летняя в подарок, из недостатков трещина на лобовом стекле, торг.