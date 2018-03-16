Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 95 тыс. км

Цена: 365 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Тимашевск, Краснодарский край

Имя: Константин

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном техническом состоянии, ПТС оригинал, два хозяина, не битая не крашенная, стекла все родные, ходовая вся новая, расходники все поменяны, салон чистый не прокуренный, по кузову притертостей нету, двигатель работает ровно, масло не употребляет, коробка не шумит не выбивает, резина зимняя, летняя в подарок, из недостатков трещина на лобовом стекле, торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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