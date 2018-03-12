Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 85 тыс. км

Цена: 465 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продам автомобиль в отличном техническом и косметическим состоянии. Покупалась и эксплуатировалась в Краснодаре, в Москве не была, ржавчины нет, лакокрасочной покрытие в порядке Документы оригинальные, юридически чистая, готов на проверку ГИБДД и СТО. В машине не курили, салон чистый, грузов не возили. Салоны и предпринимателей по продаже авто, просьба не беспокоить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Kia Rio

Kia Rio

Подержанная, пробег 35,072 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

590 тыс. руб.

Kia Rio

Подержанная, пробег 99 тыс. км.
Краснодарский край, Абинск

505 тыс. руб.

Kia Rio

Подержанная, пробег 86 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

490 тыс. руб.

Авто, похожие на Kia Rio

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 120,4 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

405 тыс. руб.

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 96 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

420 тыс. руб.

Renault Sandero

Подержанная, пробег 6,8 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

435 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале