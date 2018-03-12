Kia Rio Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 85 тыс. км Цена: 465 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продам автомобиль в отличном техническом и косметическим состоянии. Покупалась и эксплуатировалась в Краснодаре, в Москве не была, ржавчины нет, лакокрасочной покрытие в порядке Документы оригинальные, юридически чистая, готов на проверку ГИБДД и СТО. В машине не курили, салон чистый, грузов не возили. Салоны и предпринимателей по продаже авто, просьба не беспокоить.