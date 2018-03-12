Kia Rio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 85 тыс. км
Цена: 465 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Продам автомобиль в отличном техническом и косметическим состоянии. Покупалась и эксплуатировалась в Краснодаре, в Москве не была, ржавчины нет, лакокрасочной покрытие в порядке Документы оригинальные, юридически чистая, готов на проверку ГИБДД и СТО. В машине не курили, салон чистый, грузов не возили. Салоны и предпринимателей по продаже авто, просьба не беспокоить.
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