Kia Rio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 99 тыс. км

Цена: 505 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Абинск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продам авто, честный пробег я владелец. Машина в хорошем состоянии. Сигнализация с обратной связью, автозапуском, открытие багажника, диски. Резина летняя хорошая, салон в хорошем состоянии, ходовка, коробка, движок, кузов также. Сколов на лобовом не. Возможен обмен на авто классом выше. Фото позже. Эксплуатация работа дом. Документы чистые без проблем. могу присутствовать при оформлении. Вин позже скину.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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