Kia Rio
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 33 тыс. км
Цена: 729 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю Kио Рио, цвет черный, год выпуска июнь 2016 года. Специальная серия ЕВРО-2016 с уникальным набором опций основана на комплектации Luxe. Отличить автомобиль в специальном исполнении можно по светодиодным дневным ходовым огням (LED DRL), противотуманным фарам, передним фарам с линзовой оптикой, легкосплавным дискам размером 15 дюймов с шинами 185/65R15, выполненным в дизайне Prestige. За комфорт отвечают климат-контроль, датчик света, задние датчики парковки, подогрев заднего стекла, сидений и руля, приборная панель Supervision. Бейдж "UEFA 2016".
На авто имеется тонировка, сигнализация, защита ДВС оригинал, коврики резиновые, зимняя резина. Автомобиль находится в отличном техническом состоянии. В ноябре проведено плановое ТО, гарантия до 2021 года. Один хозяин. Торг уместен.
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