Kia Rio

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 33 тыс. км

Цена: 729 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Kио Рио, цвет черный, год выпуска июнь 2016 года. Специальная серия ЕВРО-2016 с уникальным набором опций основана на комплектации Luxe. Отличить автомобиль в специальном исполнении можно по светодиодным дневным ходовым огням (LED DRL), противотуманным фарам, передним фарам с линзовой оптикой, легкосплавным дискам размером 15 дюймов с шинами 185/65R15, выполненным в дизайне Prestige. За комфорт отвечают климат-контроль, датчик света, задние датчики парковки, подогрев заднего стекла, сидений и руля, приборная панель Supervision. Бейдж "UEFA 2016".
На авто имеется тонировка, сигнализация, защита ДВС оригинал, коврики резиновые, зимняя резина. Автомобиль находится в отличном техническом состоянии. В ноябре проведено плановое ТО, гарантия до 2021 года. Один хозяин. Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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