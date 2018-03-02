Kia Rio Дата публикации: 2.03.18 Просмотров объявления: 39 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 33 тыс. км Цена: 729 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Kио Рио, цвет черный, год выпуска июнь 2016 года. Специальная серия ЕВРО-2016 с уникальным набором опций основана на комплектации Luxe. Отличить автомобиль в специальном исполнении можно по светодиодным дневным ходовым огням (LED DRL), противотуманным фарам, передним фарам с линзовой оптикой, легкосплавным дискам размером 15 дюймов с шинами 185/65R15, выполненным в дизайне Prestige. За комфорт отвечают климат-контроль, датчик света, задние датчики парковки, подогрев заднего стекла, сидений и руля, приборная панель Supervision. Бейдж "UEFA 2016".

На авто имеется тонировка, сигнализация, защита ДВС оригинал, коврики резиновые, зимняя резина. Автомобиль находится в отличном техническом состоянии. В ноябре проведено плановое ТО, гарантия до 2021 года. Один хозяин. Торг уместен.