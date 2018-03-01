Kia Rio
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 102 тыс. км
Цена: 495 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Бежевый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Я собственник, ПТС оригинал. По авто никаких нареканий нет. Не билась. Кондиционер, подогрев передних сидений и зеркал. 4 стеклоподъемника. Торг символический.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.