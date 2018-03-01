Kia Rio

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 102 тыс. км

Цена: 495 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Бежевый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Я собственник, ПТС оригинал. По авто никаких нареканий нет. Не билась. Кондиционер, подогрев передних сидений и зеркал. 4 стеклоподъемника. Торг символический.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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