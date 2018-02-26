Kia Rio

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 80 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю автомобиль в отличном состоянии, без ДТП. Один хозяин. Так же установлены доводчики на стекло-подъемниках, передний и задний парктроники, сигнализация с обратной связью, металлическая защита картера. Любые проверки за ваш счет. Срочно! Реальному покупателю, торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Kia Rio

Kia Rio

Подержанная, пробег 9,6 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

620 тыс. руб.

Kia Rio

Подержанная, пробег 35 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

610 тыс. руб.

Kia Rio

Подержанная, пробег 33 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

650 тыс. руб.

Авто, похожие на Kia Rio

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 69,413 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

430 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 105 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

580 тыс. руб.

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 119 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

470 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале