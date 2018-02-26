Kia Rio Дата публикации: 26.02.18 Просмотров объявления: 42 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 80 тыс. км Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю автомобиль в отличном состоянии, без ДТП. Один хозяин. Так же установлены доводчики на стекло-подъемниках, передний и задний парктроники, сигнализация с обратной связью, металлическая защита картера. Любые проверки за ваш счет. Срочно! Реальному покупателю, торг.