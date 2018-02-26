Kia Rio
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 80 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю автомобиль в отличном состоянии, без ДТП. Один хозяин. Так же установлены доводчики на стекло-подъемниках, передний и задний парктроники, сигнализация с обратной связью, металлическая защита картера. Любые проверки за ваш счет. Срочно! Реальному покупателю, торг.
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