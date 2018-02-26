Kia Rio Дата публикации: 26.02.18 Просмотров объявления: 49 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 130 тыс. км Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам срочно. Вся информация по телефону. С глупыми вопросами не звонить и перекупов, просьба не беспокоить! Торг есть реальному покупателю.