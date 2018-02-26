Kia Rio
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам срочно. Вся информация по телефону. С глупыми вопросами не звонить и перекупов, просьба не беспокоить! Торг есть реальному покупателю.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.