Kia Rio

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам срочно. Вся информация по телефону. С глупыми вопросами не звонить и перекупов, просьба не беспокоить! Торг есть реальному покупателю.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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