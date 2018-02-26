Kia Rio

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 99 тыс. км

Цена: 99 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Одна хозяйка! Обслуживалась у официального дилера вовремя-Есть сервисная книжка, сигнализация с обратной связью и автозапуском, климат-контроль, электрозеркала с подогревом, передние сидения с подогревом, 2 подушки безопасности, задний парктронник, задние сидения складываются. Отличная машина, очень маневренная, шустрая, экономичный расход. Продаётся в связи с покупкой новой машины. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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