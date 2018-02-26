Kia Rio Дата публикации: 26.02.18 Просмотров объявления: 95 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 99 тыс. км Цена: 99 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Одна хозяйка! Обслуживалась у официального дилера вовремя-Есть сервисная книжка, сигнализация с обратной связью и автозапуском, климат-контроль, электрозеркала с подогревом, передние сидения с подогревом, 2 подушки безопасности, задний парктронник, задние сидения складываются. Отличная машина, очень маневренная, шустрая, экономичный расход. Продаётся в связи с покупкой новой машины. Торг.