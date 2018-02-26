Kia Rio
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 99 тыс. км
Цена: 99 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Одна хозяйка! Обслуживалась у официального дилера вовремя-Есть сервисная книжка, сигнализация с обратной связью и автозапуском, климат-контроль, электрозеркала с подогревом, передние сидения с подогревом, 2 подушки безопасности, задний парктронник, задние сидения складываются. Отличная машина, очень маневренная, шустрая, экономичный расход. Продаётся в связи с покупкой новой машины. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.