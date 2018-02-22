Kia Rio
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 132 тыс. км
Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам автомобиль в отличном состоянии, сел и поехал. Чистый салон, ничего не гремит и не тарахтит. Любые проверки. Подробности по телефону. Очень срочно.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.