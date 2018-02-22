Kia Rio Дата публикации: 22.02.18 Просмотров объявления: 53 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 132 тыс. км Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам автомобиль в отличном состоянии, сел и поехал. Чистый салон, ничего не гремит и не тарахтит. Любые проверки. Подробности по телефону. Очень срочно.