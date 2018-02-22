Kia Rio

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 132 тыс. км

Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам автомобиль в отличном состоянии, сел и поехал. Чистый салон, ничего не гремит и не тарахтит. Любые проверки. Подробности по телефону. Очень срочно.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Kia Rio

Kia Rio

Подержанная, пробег 68,7 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

410 тыс. руб.

Kia Rio

Подержанная, пробег 52 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

530 тыс. руб.

Kia Rio

Подержанная, пробег 204,486 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

430 тыс. руб.

Авто, похожие на Kia Rio

Geely MK

Подержанная, пробег 84 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

220 тыс. руб.

Hyundai Accent

Подержанная, пробег 147 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

308 тыс. руб.

ЗАЗ Chance

Подержанная, пробег 75 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

249 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале