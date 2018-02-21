Kia Rio
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 75 тыс. км
Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
ПТС оригинал, без ДТП, отличный внешний вид и тех. состояние, салон без дыр и запахов, 2 ключа, сигнализация Стар Лайн, есть комплект летней резины. Торг после осмотра.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.