Kia Rio Дата публикации: 21.02.18 Просмотров объявления: 45 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 75 тыс. км Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

ПТС оригинал, без ДТП, отличный внешний вид и тех. состояние, салон без дыр и запахов, 2 ключа, сигнализация Стар Лайн, есть комплект летней резины. Торг после осмотра.