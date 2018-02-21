Kia Rio

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 75 тыс. км

Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

ПТС оригинал, без ДТП, отличный внешний вид и тех. состояние, салон без дыр и запахов, 2 ключа, сигнализация Стар Лайн, есть комплект летней резины. Торг после осмотра.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Kia Rio

Kia Rio

Подержанная, пробег 68,7 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

410 тыс. руб.

Kia Rio

Подержанная, пробег 17 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

745 тыс. руб.

Kia Rio

Подержанная, пробег 52 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

530 тыс. руб.

Авто, похожие на Kia Rio

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 54,54 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

480 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 95,216 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

510 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 35,696 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

430 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале