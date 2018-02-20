Kia Rio
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 92,134 тыс. км
Цена: 475 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Кузов весь в заводском окрасе 100%. Любые проверки приборами и мастерами.
Техническая часть в отличном состоянии, без каких-либо нареканий. Комплектация кондиционер, подогрев сидений, управление мультисистемой на руле, полный электростеклопакет, сигнализация с обратной связью, AUS. iPod. USB. Возможно присутствие в МРЭО на переоформление. Обмен не предлагать.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.