Kia Rio Дата публикации: 20.02.18 Просмотров объявления: 35 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 92,134 тыс. км Цена: 475 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Кузов весь в заводском окрасе 100%. Любые проверки приборами и мастерами.

Техническая часть в отличном состоянии, без каких-либо нареканий. Комплектация кондиционер, подогрев сидений, управление мультисистемой на руле, полный электростеклопакет, сигнализация с обратной связью, AUS. iPod. USB. Возможно присутствие в МРЭО на переоформление. Обмен не предлагать.