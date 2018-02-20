Kia Rio

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 92,134 тыс. км

Цена: 475 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Кузов весь в заводском окрасе 100%. Любые проверки приборами и мастерами.
Техническая часть в отличном состоянии, без каких-либо нареканий. Комплектация кондиционер, подогрев сидений, управление мультисистемой на руле, полный электростеклопакет, сигнализация с обратной связью, AUS. iPod. USB. Возможно присутствие в МРЭО на переоформление. Обмен не предлагать.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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