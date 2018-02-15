Kia Rio

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 59,3 тыс. км

Цена: 380 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Собственник. Хорошее состояние,вложений не требует, в машине не курили,богатая комплектация (климат,подогрев сидений, 4 стеклоподъемника,коробка автомат, парктроник задний,сигнализация с авто запуском), 2 ключа, есть летняя резина на литых дисках,оригинальный пробег,есть возможность поднять на подъемнике, своевременное обслуживание,перекупщиков не беспокоить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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