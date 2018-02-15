Kia Rio Дата публикации: 15.02.18 Просмотров объявления: 63 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 59,3 тыс. км Цена: 380 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Собственник. Хорошее состояние,вложений не требует, в машине не курили,богатая комплектация (климат,подогрев сидений, 4 стеклоподъемника,коробка автомат, парктроник задний,сигнализация с авто запуском), 2 ключа, есть летняя резина на литых дисках,оригинальный пробег,есть возможность поднять на подъемнике, своевременное обслуживание,перекупщиков не беспокоить.