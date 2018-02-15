Kia Rio
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 59,3 тыс. км
Цена: 380 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Собственник. Хорошее состояние,вложений не требует, в машине не курили,богатая комплектация (климат,подогрев сидений, 4 стеклоподъемника,коробка автомат, парктроник задний,сигнализация с авто запуском), 2 ключа, есть летняя резина на литых дисках,оригинальный пробег,есть возможность поднять на подъемнике, своевременное обслуживание,перекупщиков не беспокоить.
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