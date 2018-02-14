Kia Rio

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 49 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто приобретён лично, в сентябре 2015 г., у офиц. дилера за наличный расчёт. Без ДТП. Весь кузов в родной краске. Все стекла родные. Комплектация Luxe . Чехлы с первого дня эксплуатации. Зимняя резина с литыми дисками продаётся отдельно! Замена масла, фильтров каждые 8000-10000 км. Бензин Лукойл АИ-95.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Kia Rio

Kia Rio

Подержанная, пробег 160 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

450 тыс. руб.

Kia Rio

Подержанная, пробег 80,593 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

560 тыс. руб.

Kia Rio

Подержанная, пробег 138 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

410 тыс. руб.

Авто, похожие на Kia Rio

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 13 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

680 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 63 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

730 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 106 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

490 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале