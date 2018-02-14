Kia Rio
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 49 тыс. км
Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто приобретён лично, в сентябре 2015 г., у офиц. дилера за наличный расчёт. Без ДТП. Весь кузов в родной краске. Все стекла родные. Комплектация Luxe . Чехлы с первого дня эксплуатации. Зимняя резина с литыми дисками продаётся отдельно! Замена масла, фильтров каждые 8000-10000 км. Бензин Лукойл АИ-95.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.