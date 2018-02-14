Kia Rio Дата публикации: 14.02.18 Просмотров объявления: 69 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 49 тыс. км Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто приобретён лично, в сентябре 2015 г., у офиц. дилера за наличный расчёт. Без ДТП. Весь кузов в родной краске. Все стекла родные. Комплектация Luxe . Чехлы с первого дня эксплуатации. Зимняя резина с литыми дисками продаётся отдельно! Замена масла, фильтров каждые 8000-10000 км. Бензин Лукойл АИ-95.